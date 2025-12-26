Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen

Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.09 Prozent auf 23’635.59 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.138 Prozent auf 23’645.91 Punkte an der Kurstafel, nach 23’613.31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’665.15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 23’567.85 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.789 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 26.11.2025, einen Stand von 23’214.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22’484.07 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 20’020.36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22.59 Prozent aufwärts. Bei 24’019.99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit SMC (+ 5.35 Prozent auf 367.81 USD), Comtech Telecommunications (+ 4.28 Prozent auf 4.63 USD), AXT (+ 4.03) Prozent auf 15.62 USD), US Global Investors (+ 2.90 Prozent auf 2.48 USD) und AmeriServ Financial (+ 2.90 Prozent auf 3.19 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-8.19 Prozent auf 14.69 USD), Century Casinos (-5.52 Prozent auf 1.37 USD), inTest (-4.93 Prozent auf 7.14 USD), Nissan Motor (-4.60 Prozent auf 2.39 USD) und Sangamo Therapeutics (-4.49 Prozent auf 0.43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’769’754 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

