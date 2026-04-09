Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus

Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.56 Prozent fester bei 22’762.73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.050 Prozent höher bei 22’646.35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 22’635.00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’529.21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 22’770.05 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3.75 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’695.95 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 09.01.2026, einen Wert von 23’671.35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17’124.97 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.04 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23’988.26 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Richardson Electronics (+ 17.69 Prozent auf 13.84 USD), AXT (+ 17.05 Prozent auf 62.25 USD), Lifetime Brands (+ 11.86 Prozent auf 7.60 USD), BlackBerry (+ 11.19 Prozent auf 3.93 USD) und American Superconductor (+ 9.12 Prozent auf 36.03 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Resources Connection (-10.51 Prozent auf 3.15 USD), Innodata (-8.76 Prozent auf 36.36 USD), Donegal Group B (-7.99 Prozent auf 17.38 USD), Autodesk (-7.23 Prozent auf 223.25 USD) und NETGEAR (-6.45 Prozent auf 22.93 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’390’321 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.711 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch