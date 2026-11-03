Optimismus in New York: NASDAQ Composite bewegt schlussendlich im Plus

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.83 Prozent stärker bei 25’372.01 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.327 Prozent stärker bei 25’246.63 Punkten, nach 25’164.36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25’474.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’246.63 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 27’190.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25’913.90 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 23’834.72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.19 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 32.73 Prozent auf 1.21 USD), Neurocrine Biosciences (+ 13.42 Prozent auf 164.85 USD), Fiserv (+ 12.46 Prozent auf 58.40 USD), Lattice Semiconductor (+ 10.98 Prozent auf 105.92 USD) und FormFactor (+ 10.87 Prozent auf 96.79 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil ADTRAN (-18.38 Prozent auf 4.75 EUR), Zebra Technologies (-8.76 Prozent auf 329.50 USD), HealthStream (-8.42 Prozent auf 31.67 USD), Nice Systems (-5.45 Prozent auf 106.27 USD) und Trend Micro (-5.26 Prozent auf 45.00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 30’400’734 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.491 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.34 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch