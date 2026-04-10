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Index-Performance 10.04.2026 16:01:25

Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start zu

Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start zu

Anleger in New York schicken den NASDAQ Composite aktuell erneut ins Plus.

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Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.54 Prozent auf 22’946.12 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.401 Prozent auf 22’913.91 Punkte an der Kurstafel, nach 22’822.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22’904.21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22’970.85 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 4.59 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’697.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 23’671.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16’387.31 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23’988.26 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Rambus (+ 5.13 Prozent auf 111.00 USD), inTest (+ 4.84 Prozent auf 16.24 USD), Ceva (+ 3.95 Prozent auf 21.05 USD), Veeco Instruments (+ 3.90 Prozent auf 40.48 USD) und ADTRAN (+ 3.68 Prozent auf 12.90 EUR). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-7.00 Prozent auf 16.86 USD), Akamai (-5.41 Prozent auf 103.68 USD), Lifetime Brands (-5.15 Prozent auf 7.36 USD), Neogen (-5.03 Prozent auf 9.53 USD) und AXT (-4.72 Prozent auf 60.14 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4’222’336 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.787 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1.78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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