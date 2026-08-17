|NASDAQ Composite im Blick
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17.08.2026 16:02:29
Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.
Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.07 Prozent fester bei 26’747.69 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’784.65 Zählern und damit 0.208 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’729.16 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’798.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’713.36 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25’520.24 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’225.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 21’622.98 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15.11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 8.39 Prozent auf 88.49 USD), Nissan Motor (+ 7.06 Prozent auf 2.20 USD), ADTRAN (+ 5.05 Prozent auf 7.43 EUR), Ultra Clean (+ 4.85 Prozent auf 89.05 USD) und SpaceX (+ 4.31 Prozent auf 146.04 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Consumer Portfolio Services (-6.83 Prozent auf 8.86 USD), inTest (-6.05 Prozent auf 12.90 USD), TransAct Technologies (-5.19 Prozent auf 4.93 USD), ScanSource (-5.19 Prozent auf 50.43 USD) und Pool (-3.50 Prozent auf 188.02 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4’823’900 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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