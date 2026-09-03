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NASDAQ 100-Performance im Blick 03.09.2026 16:00:54

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.41 Prozent fester bei 29’261.77 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.313 Prozent auf 29’234.42 Punkte an der Kurstafel, nach 29’143.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29’160.96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29’329.77 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.485 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 28’776.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30’571.24 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 23’414.84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16.09 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.08 Prozent auf 131.91 USD), Palantir (+ 6.16 Prozent auf 179.90 USD), Copart (+ 5.75 Prozent auf 34.01 USD), Thomson Reuters (+ 5.32 Prozent auf 111.50 USD) und Intuit (+ 4.87 Prozent auf 359.63 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Broadcom (-5.76 Prozent auf 346.07 USD), Western Digital (-4.43 Prozent auf 429.00 USD), Seagate Technology (-4.09 Prozent auf 775.51 USD), Lumentum (-3.41 Prozent auf 840.85 USD) und ASML (-2.97 Prozent auf 1’632.36 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’292’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.515 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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