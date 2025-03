Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 2.49 Prozent stärker bei 19’704.64 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1.21 Prozent auf 19’458.89 Punkte an der Kurstafel, nach 19’225.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 19’729.21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’436.04 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.617 Prozent. Vor einem Monat, am 14.02.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 22’114.69 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 21’780.25 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18’014.81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gab der Index bereits um 6.06 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 19’152.57 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (+ 13.00 Prozent auf 297.49 USD), Palantir (+ 8.31 Prozent auf 86.24 USD), CrowdStrike (+ 6.38 Prozent auf 353.74 USD), Micron Technology (+ 6.23 Prozent auf 100.79 USD) und NVIDIA (+ 5.27 Prozent auf 121.67 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Dollar Tree (-2.18 Prozent auf 64.56 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2.02 Prozent auf 666.87 USD), Gilead Sciences (-1.69 Prozent auf 111.44 USD), T-Mobile US (-1.20 Prozent auf 255.98 USD) und Mondelez (-0.59 Prozent auf 64.31 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 62’870’599 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.004 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch