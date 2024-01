Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels fester

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich Gewinne in Höhe von 1.47 Prozent auf 16’982.29 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.944 Prozent stärker bei 16’894.33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16’736.28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16’996.98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16’818.13 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1.24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 16’729.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 14’909.26 Punkte. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 11’410.29 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2.65 Prozent zu Buche. Bei 16’996.98 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Fastenal (+ 7.18 Prozent auf 67.93 USD), KLA-Tencor (+ 4.89 Prozent auf 590.00 USD), Applied Materials (+ 4.54 Prozent auf 160.34 USD), ASML (+ 4.53 Prozent auf 744.53 USD) und Marvell Technology (+ 4.36 Prozent auf 68.21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-4.68 Prozent auf 2.65 USD), Synopsys (-2.66 Prozent auf 494.34 USD), Dollar Tree (-2.13 Prozent auf 132.51 USD), The Kraft Heinz Company (-2.06 Prozent auf 37.01 USD) und American Electric Power (-1.92 Prozent auf 78.20 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’671’016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.77 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

