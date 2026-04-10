NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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10.04.2026 22:33:41
Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne
In New York standen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.
Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 25’116.34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.331 Prozent stärker bei 25’165.06 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’082.09 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’226.06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’057.65 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 4.03 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 10.03.2026, den Stand von 24’956.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25’766.26 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 18’343.57 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0.356 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 7.14 Prozent auf 128.49 USD), Broadcom (+ 4.69 Prozent auf 371.55 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.55 Prozent auf 245.04 USD), AppLovin (+ 3.23 Prozent auf 391.38 USD) und NVIDIA (+ 2.57 Prozent auf 188.63 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Palo Alto Networks (-6.74 Prozent auf 155.73 USD), Zoom Communications (-5.70 Prozent auf 79.24 USD), Cadence Design Systems (-5.46 Prozent auf 265.66 USD), Fortinet (-4.91 Prozent auf 76.70 USD) und CrowdStrike (-3.97 Prozent auf 379.02 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 39’470’263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.787 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel
Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.89 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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