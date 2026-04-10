Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’183 0.2%  SPI 18’490 0.6%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’804 0.0%  Euro 0.9246 0.0%  EStoxx50 5’926 0.5%  Gold 4’750 -0.3%  Bitcoin 57’645 1.5%  Dollar 0.7896 0.0%  Öl 94.4 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche149905998Nestlé3886335NVIDIA994529Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
HSBC schlägt Alarm bei Tesla: Droht der Aktie ein Kursrutsch? - Analysten insgesamt gespalten
Dow Jones-Aktie überrascht: Industriekonzern übertrifft NVIDIA mit doppelter Rendite
PolypePtide-Aktie: Private Equity zeigt wohl Interesse
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’116.34
Pkt
34.25
Pkt
0.14 %
23:16:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100 im Blick 10.04.2026 22:33:41

Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne

Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne

In New York standen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 25’116.34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.331 Prozent stärker bei 25’165.06 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’082.09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’226.06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’057.65 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 4.03 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 10.03.2026, den Stand von 24’956.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25’766.26 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 18’343.57 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0.356 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 7.14 Prozent auf 128.49 USD), Broadcom (+ 4.69 Prozent auf 371.55 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.55 Prozent auf 245.04 USD), AppLovin (+ 3.23 Prozent auf 391.38 USD) und NVIDIA (+ 2.57 Prozent auf 188.63 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Palo Alto Networks (-6.74 Prozent auf 155.73 USD), Zoom Communications (-5.70 Prozent auf 79.24 USD), Cadence Design Systems (-5.46 Prozent auf 265.66 USD), Fortinet (-4.91 Prozent auf 76.70 USD) und CrowdStrike (-3.97 Prozent auf 379.02 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 39’470’263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.787 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.89 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge:

Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.

Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.

☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.

Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.

Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.

Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.

Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?

Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

16:52 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Alphabet, Apple
09:13 Marktüberblick: Chemiewerte gesucht
09:12 Windkraft: Alles dreht sich
08:40 SMI bleibt auf Erholungskurs
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Auf Erholungskurs?
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’753.65 19.94 BCISGU
Short 14’031.48 14.00 BY8SXU
Short 14’559.49 8.92 SWOBGU
SMI-Kurs: 13’183.28 10.04.2026 17:30:03
Long 12’696.52 19.94 SKPBQU
Long 12’396.43 13.85 SZXBHU
Long 11’871.07 8.89 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ServiceNow von vor 5 Jahren bedeutet
KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie rutscht ab: Bericht über Mitarbeiter-Zugriff auf interne NHS-Kommunikationssysteme
Lockheed Martin-Aktie steigt nach Milliarden-Deal - so reagieren Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT
Idorsia: Amer Joseph zum neuen Chief Medical Officer ernannt - Aktie letztlich im Minus
Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna - Aktie leichter
Gold vor Mega-Rally? Yardeni prognostiziert 10'000 Dollar bis 2030 trotz Bärenmarkt
Amazon-Aktie im Fokus: KI-Umsatz über 15 Milliarden US-Dollar - Analysten bleiben bullish
JPMorgan belässt UBS auf "Overweight" - Aktie schwächer

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 15/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 15/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’116.34 0.14%