Optimismus in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

Der NASDAQ 100 stieg im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2.25 Prozent auf 29’774.75 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.659 Prozent auf 29’310.26 Punkte an der Kurstafel, nach 29’118.24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 29’792.63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28’991.52 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 30’333.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 23’132.77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22’534.20 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 18.12 Prozent zu Buche. 30’762.20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Astera Labs (+ 16.39 Prozent auf 455.96 USD), Rocket Lab (+ 15.93 Prozent auf 98.01 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12.60 Prozent auf 92.68 USD), KLA (+ 11.97 Prozent auf 278.39 USD) und Western Digital (+ 11.16 Prozent auf 651.88 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Copart (-8.02 Prozent auf 28.10 USD), T-Mobile US (-4.77 Prozent auf 173.97 USD), IDEXX Laboratories (-2.82 Prozent auf 535.93 USD), Shopify A (-2.27 Prozent auf 114.21 USD) und Ross Stores (-2.08 Prozent auf 208.83 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Comcast-Aktie. 41’856’623 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.083 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch