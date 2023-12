Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags in Grün

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.43 Prozent fester bei 16’694.51 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.046 Prozent stärker bei 16’631.11 Punkten, nach 16’623.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16’705.77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’629.29 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15’837.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 15’225.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, einen Stand von 11’243.72 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 53.69 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16’705.77 Punkten. Bei 10’696.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.04 Prozent auf 345.10 USD), Netflix (+ 2.71 Prozent auf 484.85 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.44 Prozent auf 137.10 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2.42 Prozent auf 135.81 USD) und Costco Wholesale (+ 2.39 Prozent auf 674.58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Sirius XM (-3.98 Prozent auf 5.19 USD), Exelon (-3.07 Prozent auf 34.40 USD), JDcom (-2.92 Prozent auf 26.61 USD), Fortinet (-2.46 Prozent auf 56.41 USD) und ON Semiconductor (-2.37 Prozent auf 83.62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’498’582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2.813 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 7.59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 7.76 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch