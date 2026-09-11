Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags freundlich

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1.13 Prozent fester bei 29’431.51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.783 Prozent stärker bei 29’331.48 Punkten in den Freitagshandel, nach 29’103.51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29’473.12 Punkte, das Tagestief hingegen 29’313.51 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.721 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’525.48 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 29’446.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23’992.56 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.76 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.74 Prozent auf 135.94 USD), Texas Instruments (+ 5.39 Prozent auf 272.77 USD), Analog Devices (+ 4.87 Prozent auf 378.84 USD), Marvell Technology (+ 4.49 Prozent auf 237.15 USD) und NXP Semiconductors (+ 4.45 Prozent auf 236.54 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Seagate Technology (-3.82 Prozent auf 829.38 USD), Sandisk (-2.88 Prozent auf 1’643.90 USD), Palo Alto Networks (-2.71 Prozent auf 329.32 USD), Baker Hughes (-2.63 Prozent auf 57.84 USD) und Western Digital (-2.16 Prozent auf 450.98 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 8’967’946 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.643 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch