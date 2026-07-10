Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.33 Prozent höher bei 29’825.11 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.366 Prozent schwächer bei 29’618.34 Punkten in den Freitagshandel, nach 29’727.10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 29’856.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’484.49 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.844 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 28’508.03 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Wert von 25’116.34 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 22’829.26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18.32 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.97 Prozent auf 669.21 USD), NVIDIA (+ 4.03 Prozent auf 210.96 USD), T-Mobile US (+ 3.38 Prozent auf 187.61 USD), Sandisk (+ 3.10 Prozent auf 1’915.92 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 3.09 Prozent auf 31.67 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen CrowdStrike (-5.66 Prozent auf 187.18 USD), SpaceX (-4.51 Prozent auf 145.30 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4.49 Prozent auf 298.76 USD), Datadog A (-4.26 Prozent auf 257.54 USD) und Fortinet (-3.80 Prozent auf 157.51 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 32’994’704 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.318 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch