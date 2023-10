Optimismus in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.14 Prozent auf 15’152.87 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.416 Prozent auf 15’194.53 Punkte an der Kurstafel, nach 15’131.52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 15’248.22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15’119.62 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1.89 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15’461.87 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 15’119.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, stand der NASDAQ 100 noch bei 10’791.35 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 39.50 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15’932.05 Punkten. Bei 10’696.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Amgen (+ 4.18 Prozent auf 282.60 USD), Adobe (+ 2.60 Prozent auf 546.55 USD), CrowdStrike (+ 1.29 Prozent auf 186.22 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1.09 Prozent auf 139.57 USD) und Diamondback Energy (+ 1.03 Prozent auf 157.99 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil DexCom (-7.22 Prozent auf 79.06 USD), Intuitive Surgical (-5.59 Prozent auf 281.18 USD), Lucid (-3.77 Prozent auf 5.24 USD), Keurig Dr Pepper (-3.52 Prozent auf 29.23 USD) und Align Technology (-3.22 Prozent auf 277.28 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’279’298 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2.637 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.09 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

