Optimismus in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.67 Prozent höher bei 21’326.16 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.578 Prozent höher bei 21’096.79 Punkten, nach 20’975.62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 21’075.89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 21’359.63 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.647 Prozent. Vor einem Monat, am 03.12.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 21’229.32 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 03.10.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19’793.34 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 03.01.2024, den Stand von 16’368.49 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit MicroStrategy (+ 13.22 Prozent auf 339.66 USD), Arm (+ 10.05 Prozent auf 141.08 USD), Lucid (+ 8.58 Prozent auf 3.29 USD), Tesla (+ 8.22 Prozent auf 410.44 USD) und Palantir (+ 6.25 Prozent auf 79.89 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Dollar Tree (-4.07 Prozent auf 73.36 USD), Adobe (-2.37 Prozent auf 430.57 USD), eBay (-1.06 Prozent auf 61.61 USD), Warner Bros Discovery (-0.84 Prozent auf 10.57 USD) und Keurig Dr Pepper (-0.69 Prozent auf 31.54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 54’957’593 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.587 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

