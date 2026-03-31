Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.41 Prozent stärker bei 23’277.13 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 1.11 Prozent auf 23’208.00 Punkte an der Kurstafel, nach 22’953.38 Punkten am Vortag.

Bei 23’198.64 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 23’398.97 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’960.04 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, mit 25’249.85 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 lag noch am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 19’278.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.65 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 7.41 Prozent auf 94.32 USD), Arm (+ 6.21 Prozent auf 145.47 USD), ON Semiconductor (+ 6.04) Prozent auf 59.02 USD), Microchip Technology (+ 4.01 Prozent auf 62.47 USD) und Enphase Energy (+ 4.01 Prozent auf 37.07 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Constellation Energy (-8.35 Prozent auf 273.68 USD), Biogen (-4.84 Prozent auf 178.49 USD), Charter A (-3.54 Prozent auf 213.11 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.10 Prozent auf 118.89 USD) und T-Mobile US (-1.80 Prozent auf 210.08 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’276’042 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.549 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.75 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.18 Prozent.

Redaktion finanzen.ch