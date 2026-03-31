Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’777 0.9%  SPI 17’836 0.9%  Dow 45’710 1.1%  DAX 22’680 0.5%  Euro 0.9250 0.9%  EStoxx50 5’570 0.5%  Gold 4’610 2.2%  Bitcoin 53’739 0.7%  Dollar 0.8029 0.4%  Öl 119.0 4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Steht Gold vor der Mega-Rally? Analyst erwartet Rekordpreis bis Jahresende
1. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Aktien von Unilever & McCormick in Rot: Strategischer Umbau durch Zusammenschluss - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg
März 2026: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
BP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

23’355.66
Pkt
402.29
Pkt
1.75 %
18:16:34
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Kursverlauf 31.03.2026 18:00:41

Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 befindet sich aktuell im Aufwind.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.41 Prozent stärker bei 23’277.13 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 1.11 Prozent auf 23’208.00 Punkte an der Kurstafel, nach 22’953.38 Punkten am Vortag.

Bei 23’198.64 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 23’398.97 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’960.04 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, mit 25’249.85 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 lag noch am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 19’278.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.65 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 7.41 Prozent auf 94.32 USD), Arm (+ 6.21 Prozent auf 145.47 USD), ON Semiconductor (+ 6.04) Prozent auf 59.02 USD), Microchip Technology (+ 4.01 Prozent auf 62.47 USD) und Enphase Energy (+ 4.01 Prozent auf 37.07 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Constellation Energy (-8.35 Prozent auf 273.68 USD), Biogen (-4.84 Prozent auf 178.49 USD), Charter A (-3.54 Prozent auf 213.11 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.10 Prozent auf 118.89 USD) und T-Mobile US (-1.80 Prozent auf 210.08 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’276’042 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.549 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.75 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.18 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:59 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf SAP SE
09:43 Schwächephase bereits wieder beendet?
09:08 SG-Marktüberblick: 31.03.2026
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursgewinne zum Wochenstart
30.03.26 BioNTech im Umbruch
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’341.38 19.64 B5TS6U
Short 13’627.59 13.62 SEWB5U
Short 14’120.50 8.86 SV5BGU
SMI-Kurs: 12’776.79 31.03.2026 17:31:45
Long 12’287.72 19.20 SC4B0U
Long 12’041.15 14.00 SSBBTU
Long 11’527.17 8.95 S4TBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise
Rheinmetall-Aktie zieht an und zieht HENSOLDT, RENK und TKMS mit: Selenskyj kontert Chef des Rüstungsriesen nach 'Hausfrauen'-Zitat
Iran-Krieg eskaliert weiter: SMI und DAX fester -- Wall Street schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus -- Nikkei sackt ab
UBS-Aktie höher: UBS-Kapitaldebatte signalisieren Parlamentarier offenbar Kompromiss
Steht Gold vor der Mega-Rally? Analyst erwartet Rekordpreis bis Jahresende
Idorsia-Aktie springt an: Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen erzielt
Aktien von Unilever & McCormick in Rot: Strategischer Umbau durch Zusammenschluss - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg
Lage im Nahost-Konflikt bleibt fragil: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich mit Verlusten
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin

Top-Rankings

1. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in Q1 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im März 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 23’333.40 1.66%