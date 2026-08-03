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NASDAQ 100 im Fokus 03.08.2026 18:00:31

Optimismus in New York: mittags Gewinne im NASDAQ 100

Optimismus in New York: mittags Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewinnt am Mittag an Fahrt.

Nebius
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Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.38 Prozent höher bei 28’664.54 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.016 Prozent auf 28’278.59 Punkte an der Kurstafel, nach 28’274.20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28’196.88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 28’688.36 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’329.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 27’710.36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 22’763.31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.72 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 14.53 Prozent auf 82.20 USD), Nebius (+ 12.90 Prozent auf 214.98 USD), Axon Enterprise (+ 6.93 Prozent auf 564.32 USD), Rocket Lab (+ 6.65 Prozent auf 69.27 USD) und Lumentum (+ 6.51 Prozent auf 760.39 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Marriott (-7.26 Prozent auf 345.75 USD), Monolithic Power Systems (-7.11 Prozent auf 1’324.68 USD), Seagate Technology (-5.23 Prozent auf 811.37 USD), Western Digital (-4.50 Prozent auf 520.34 USD) und NXP Semiconductors (-2.74 Prozent auf 222.88 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11’426’272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.215 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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