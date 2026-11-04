Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 15:57 Uhr via NYSE 2.14 Prozent höher bei 52’897.54 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24.956 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.282 Prozent auf 51’932.63 Punkte an der Kurstafel, nach 51’786.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 53’032.55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52’410.23 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 51’176.96 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 54’085.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47’085.24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.33 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. 45’057.28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 7.35 Prozent auf 190.06 USD), Amazon (+ 6.77 Prozent auf 267.65 USD), Microsoft (+ 5.58 Prozent auf 550.05 USD), Sherwin-Williams (+ 5.30 Prozent auf 358.94 USD) und Apple (+ 5.27 Prozent auf 349.39 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Caterpillar (-4.19 Prozent auf 597.81 USD), Chevron (-2.80 Prozent auf 218.96 USD), UnitedHealth (-0.93 Prozent auf 400.69 USD), NVIDIA (-0.45 Prozent auf 205.77 USD) und Coca-Cola (-0.07 Prozent auf 94.73 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5’080’558 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.392 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.14 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch