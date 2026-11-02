Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Zum Handelsende ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.41 Prozent nach oben auf 51’983.98 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25.265 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 1.19 Prozent stärker bei 52’383.90 Punkten, nach 51’770.31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 51’981.66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52’424.91 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der Dow Jones 51’176.96 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 52’485.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47’562.87 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.44 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 5.94 Prozent auf 352.37 USD), Walmart (+ 3.38 Prozent auf 127.69 USD), McDonalds (+ 2.91 Prozent auf 265.64 USD), Visa (+ 2.88 Prozent auf 425.51 USD) und American Express (+ 2.78 Prozent auf 327.98 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Chevron (-3.29 Prozent auf 227.77 USD), Microsoft (-2.83 Prozent auf 507.12 USD), Cisco (-2.77 Prozent auf 101.61 USD), IBM (-2.06 Prozent auf 252.51 USD) und Apple (-1.83 Prozent auf 338.32 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37’016’883 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.493 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch