Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Montag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0.36 Prozent auf 38’001.81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11.312 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.769 Prozent schwächer bei 37’572.50 Punkten in den Handel, nach 37’863.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38’109.20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37’911.61 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, lag der Dow Jones bei 37’385.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 33’127.28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bei 33’375.49 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0.760 Prozent aufwärts. Bei 38’109.20 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 2.55 Prozent auf 22.56 USD), Walt Disney (+ 2.17 Prozent auf 95.08 USD), UnitedHealth (+ 1.87 Prozent auf 512.99 USD), Dow (+ 1.42 Prozent auf 53.56 USD) und Apple (+ 1.22 Prozent auf 193.89 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Home Depot (-1.58 Prozent auf 356.69 USD), Nike (-1.20 Prozent auf 100.56 USD), McDonalds (-0.71 Prozent auf 298.41 USD), Microsoft (-0.54 Prozent auf 396.51 USD) und Coca-Cola (-0.43 Prozent auf 59.57 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’091’088 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.719 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.89 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

