Optimismus in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.55 Prozent stärker bei 41’563.08 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13.638 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.025 Prozent auf 41’345.50 Punkte an der Kurstafel, nach 41’335.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41’145.85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41’585.21 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.879 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 30.07.2024, den Stand von 40’743.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38’111.48 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 30.08.2023, mit 34’890.24 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10.20 Prozent aufwärts. 41’585.21 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 9.49 Prozent auf 22.04 USD), Amazon (+ 3.71 Prozent auf 178.50 USD), IBM (+ 1.62 Prozent auf 202.13 USD), 3M (+ 1.34 Prozent auf 134.69 USD) und Verizon (+ 1.28 Prozent auf 41.78 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Salesforce (-1.60 Prozent auf 252.90 USD), Dow (-0.52 Prozent auf 53.58 USD), American Express (-0.46 Prozent auf 258.65 USD), Apple (-0.34 Prozent auf 229.00 USD) und UnitedHealth (-0.23 Prozent auf 590.20 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 49’638’605 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.108 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch