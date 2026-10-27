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27.10.2026 22:33:23
Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus
In New York war am Dienstag ein stabiler Handel zu beobachten.
Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 52’377.57 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.872 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.079 Prozent auf 52’320.45 Punkte an der Kurstafel, nach 52’361.58 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Dow Jones betrug 52’231.84 Punkte, das Tageshoch hingegen 52’477.91 Zähler.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51’828.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’210.08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der Dow Jones noch bei 47’544.59 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.26 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 3.06 Prozent auf 713.31 USD), Goldman Sachs (+ 2.07 Prozent auf 911.77 USD), Amazon (+ 1.61) Prozent auf 253.10 USD), Cisco (+ 1.03 Prozent auf 111.38 USD) und Apple (+ 0.93 Prozent auf 347.10 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Boeing (-10.69 Prozent auf 168.18 USD), Sherwin-Williams (-2.73 Prozent auf 326.01 USD), Salesforce (-2.71 Prozent auf 240.89 USD), Coca-Cola (-1.64 Prozent auf 91.18 USD) und Chevron (-1.63 Prozent auf 228.23 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26’098’321 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.664 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Dow Jones-Fundamentaldaten
2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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