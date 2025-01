Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich fester

Am Freitag gewann der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.80 Prozent auf 42’732.13 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19.036 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.632 Prozent fester bei 42’660.09 Punkten in den Freitagshandel, nach 42’392.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 42’436.92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42’782.76 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0.307 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 03.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 44’705.53 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 03.10.2024, einen Wert von 42’011.59 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.01.2024, einen Stand von 37’430.19 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 4.45 Prozent auf 144.47 USD), Amazon (+ 1.80 Prozent auf 224.19 USD), UnitedHealth (+ 1.68 Prozent auf 513.00 USD), American Express (+ 1.56 Prozent auf 303.08 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.37 Prozent auf 243.28 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-1.15 Prozent auf 169.90 USD), Procter Gamble (-0.51 Prozent auf 165.13 USD), Nike (-0.49 Prozent auf 73.31 USD), Cisco (-0.41 Prozent auf 58.86 USD) und Apple (-0.20 Prozent auf 243.36 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 54’957’593 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.587 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

