Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich fester

Letztendlich schloss der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 41’985.35 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 16.705 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.377 Prozent auf 41’795.26 Punkte an der Kurstafel, nach 41’953.32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41’433.86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 42’011.40 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1.27 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 21.02.2025, den Stand von 43’428.02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Wert von 42’840.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39’781.37 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 0.960 Prozent abwärts. Bei 45’054.36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 40’661.77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 3.06 Prozent auf 178.11 USD), Apple (+ 1.95 Prozent auf 218.27 USD), Microsoft (+ 1.14 Prozent auf 391.26 USD), JPMorgan Chase (+ 1.10 Prozent auf 241.63 USD) und UnitedHealth (+ 1.09 Prozent auf 516.85 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Nike (-5.46 Prozent auf 67.94 USD), Merck (-1.71 Prozent auf 93.11 USD), Coca-Cola (-1.49 Prozent auf 68.67 USD), Home Depot (-1.48 Prozent auf 325.10 EUR) und Visa (-1.13 Prozent auf 335.66 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 83’422’938 Aktien gehandelt. Mit 2.986 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6.26 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

