Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus

Am Mittwoch springt der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 1.67 Prozent auf 43’229.14 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.645 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.357 Prozent schwächer bei 42’366.42 Punkten, nach 42’518.28 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 42’927.76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 43’269.80 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 3.11 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 43’828.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’740.42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der Dow Jones mit 37’592.98 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 1.97 Prozent nach oben. Bei 43’269.80 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41’844.89 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 5.82 Prozent auf 604.78 USD), American Express (+ 3.95 Prozent auf 312.22 USD), Home Depot (+ 2.88 Prozent auf 391.65 EUR), NVIDIA (+ 2.87 Prozent auf 135.54 USD) und Microsoft (+ 2.48 Prozent auf 425.96 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Verizon (-0.13 Prozent auf 38.23 USD), Procter Gamble (-0.07 Prozent auf 159.63 USD), Coca-Cola (-0.03 Prozent auf 62.02 USD), Honeywell (-0.02 Prozent auf 218.46 USD) und Nike (+ 0.06 Prozent auf 71.21 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 20’030’405 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.405 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 7.24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

