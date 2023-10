Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Letztendlich ging der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 33’997.65 Punkten aus dem Dienstagshandel. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 10.496 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.448 Prozent auf 33’832.42 Punkte an der Kurstafel, nach 33’984.54 Punkten am Vortag.

Bei 33’854.70 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 34’147.63 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Wert von 34’618.24 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, bei 34’585.35 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 17.10.2022, bei 30’185.82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2.60 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 35’679.13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31’429.82 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1.32 Prozent auf 167.59 USD), Coca-Cola (+ 1.20 Prozent auf 54.07 USD), Dow (+ 1.08 Prozent auf 50.73 USD), American Express (+ 1.05 Prozent auf 154.39 USD) und Travelers (+ 1.02 Prozent auf 169.36 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Goldman Sachs (-1.60 Prozent auf 309.36 USD), Intel (-1.37 Prozent auf 36.06 USD), Johnson Johnson (-0.91 Prozent auf 156.09 USD), Apple (-0.88 Prozent auf 177.15 USD) und Amgen (-0.86 Prozent auf 284.42 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 14’731’151 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2.654 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.65 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.65 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

