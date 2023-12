Optimismus in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen

Der NASDAQ Composite legte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.38 Prozent auf 14’733.96 Punkte zu. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.153 Prozent auf 14’555.68 Punkte an der Kurstafel, nach 14’533.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 14’743.55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’517.52 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 2.75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13’767.74 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 13.09.2023, einen Stand von 13’813.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 11’256.81 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 41.85 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’743.55 Punkten. Bei 10’265.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Alvarion (+ 9’900.00 Prozent auf 0.00 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 34.48 Prozent auf 28.47 USD), Photronics (+ 21.31 Prozent auf 26.24 USD), Cutera (+ 13.82 Prozent auf 2.47 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 13.23 Prozent auf 405.07 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil American Bio Medica (-33.33 Prozent auf 0.00 USD), EMCORE (-20.17 Prozent auf 0.41 USD), Net 1 Ueps Technologies (-5.14 Prozent auf 3.32 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (-3.87 Prozent auf 26.07 USD) und Razvitie industry (-3.79 Prozent auf 2.54 BGN).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 18’958’578 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2.785 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die New York Community Bancorp-Aktie weist mit 2.48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 39.14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch