Optimismus in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite mittags steigen

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.72 Prozent fester bei 24’732.51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.18 Prozent fester bei 24’602.48 Punkten in den Handel, nach 24’315.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’561.11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24’825.55 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 3.39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27’599.89 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’348.35 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, einen Stand von 23’053.99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit FormFactor (+ 11.38 Prozent auf 79.93 USD), Veeco Instruments (+ 10.50 Prozent auf 36.74 USD), Lam Research (+ 9.99 Prozent auf 203.70 USD), Century Aluminum (+ 8.88 Prozent auf 32.74 USD) und Ultra Clean (+ 8.47 Prozent auf 40.35 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Anika Therapeutics (-19.35 Prozent auf 15.59 USD), Cogent Communications (-14.93 Prozent auf 3.99 USD), Microchip Technology (-12.51 Prozent auf 56.74 USD), Donegal Group B (-9.32 Prozent auf 23.25 USD) und ScanSource (-8.34 Prozent auf 41.31 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18’491’394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.544 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Americas Car-Mart-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch