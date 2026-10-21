Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0.56 Prozent auf 52’788.57 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 26.163 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 1.02 Prozent auf 51’959.21 Punkte an der Kurstafel, nach 52’495.88 Punkten am Vortag.

Bei 52’392.28 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52’798.50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.56 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 52’048.83 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 52’224.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46’924.74 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.11 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2.42 Prozent auf 221.70 USD), Goldman Sachs (+ 2.36 Prozent auf 905.68 USD), Caterpillar (+ 2.10 Prozent auf 740.45 USD), American Express (+ 1.84 Prozent auf 324.20 USD) und Apple (+ 1.48 Prozent auf 344.54 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Alphabet C (ex Google) (-1.65 Prozent auf 330.85 USD), Johnson Johnson (-1.31 Prozent auf 255.96 USD), Procter Gamble (-1.12 Prozent auf 157.54 USD), UnitedHealth (-0.89 Prozent auf 415.54 USD) und Coca-Cola (-0.87 Prozent auf 92.68 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9’352’998 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.662 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.91 erwartet. Mit 4.17 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch