Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsende steigen

Schlussendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 5’463.54 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 45.826 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.330 Prozent fester bei 5’477.09 Punkten, nach 5’459.10 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’487.74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’444.44 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’460.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, lag der S&P 500 bei 5’116.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’582.23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 15.20 Prozent nach oben. Bei 5’669.67 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 9.60 Prozent auf 1.94 USD), PerkinElmer (+ 9.07 Prozent auf 125.59 USD), ResMed (+ 5.84 Prozent auf 208.54 USD), Tesla (+ 5.60 Prozent auf 232.10 USD) und DexCom (+ 5.44 Prozent auf 67.48 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Enphase Energy (-4.71 Prozent auf 113.72 USD), ServiceNow (-3.45 Prozent auf 799.06 USD), Southwest Airlines (-3.38 Prozent auf 26.31 USD), Bristol-Myers Squibb (-2.91 Prozent auf 48.98 USD) und Constellation Brands A (-2.88 Prozent auf 246.17 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 41’116’066 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.078 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch