Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1.05 Prozent höher bei 5’697.96 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 46.752 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.098 Prozent tiefer bei 5’633.41 Punkten, nach 5’638.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’703.52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’631.12 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der S&P 500 mit 6’114.63 Punkten berechnet. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 17.12.2024, bei 6’050.61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, mit 5’117.09 Punkten bewertet.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2.91 Prozent ein. 6’147.43 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 5’504.65 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Enphase Energy (+ 9.15 Prozent auf 63.45 USD), Intel (+ 7.80 Prozent auf 25.93 USD), AES (+ 6.58 Prozent auf 13.12 USD), Paycom Software (+ 6.00 Prozent auf 220.46 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5.97 Prozent auf 642.23 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Discover Financial Services (-7.32 Prozent auf 152.23 USD), Incyte (-7.09 Prozent auf 63.05 USD), Tesla (-4.06 Prozent auf 239.83 USD), Capital One Financial (-4.00 Prozent auf 165.00 USD) und NextEra Energy (-2.08 Prozent auf 72.02 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 31’835’564 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.947 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

