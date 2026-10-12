Optimismus in London: Zum Handelsende Pluszeichen im FTSE 100

Der FTSE 100 kletterte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0.99 Prozent auf 10’656.28 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.181 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.005 Prozent leichter bei 10’551.55 Punkten in den Handel, nach 10’552.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10’549.64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’656.28 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’650.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 10’497.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9’427.47 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.09 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 4.82 Prozent auf 2.31 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2.75 Prozent auf 127.20 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2.36) Prozent auf 1.04 GBP), HSBC (+ 2.34 Prozent auf 14.28 GBP) und Diageo (+ 2.14 Prozent auf 16.73 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Informa (-2.41 Prozent auf 8.74 GBP), WPP 2012 (-1.89 Prozent auf 3.79 GBP), IG Group (-1.86 Prozent auf 9.77 GBP), Vodafone Group (-1.39 Prozent auf 1.17 GBP) und Intermediate Capital Group (-0.50 Prozent auf 17.99 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 89’229’984 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 282.874 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch