Optimismus in London: FTSE 100 zum Start in der Gewinnzone

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0.24 Prozent auf 7’617.75 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.443 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 7’599.60 Punkten in den Montagshandel, nach 7’599.60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’599.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’634.93 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7’711.38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der FTSE 100 bei 7’434.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 6’858.79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 0.843 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8’047.06 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’206.82 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell StJamess Place (+ 1.89 Prozent auf 6.52 GBP), Severn Trent (+ 1.47 Prozent auf 24.83 GBP), Rio Tinto (+ 1.38 Prozent auf 51.43 GBP), Taylor Wimpey (+ 1.33 Prozent auf 1.11 GBP) und Glencore (+ 1.24 Prozent auf 4.62 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ocado Group (-4.71 Prozent auf 5.06 GBP), Croda International (-0.83 Prozent auf 43.19 GBP), Compass Group (-0.77 Prozent auf 20.56 GBP), Intertek (-0.76 Prozent auf 41.69 GBP) und Auto Trader Group (-0.69 Prozent auf 6.32 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’925’970 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 208.590 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4.43 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch