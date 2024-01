Optimismus in London: FTSE 100 zum Start freundlich

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.28 Prozent fester bei 7’715.55 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.389 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 7’694.19 Punkte an der Kurstafel, nach 7’694.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7’694.19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’717.50 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7’554.47 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 09.10.2023, einen Wert von 7’492.21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, notierte der FTSE 100 bei 7’724.94 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 1.33 Prozent auf 1.30 GBP), Smith Nephew (+ 1.12 Prozent auf 10.83 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.09 Prozent auf 7.71 GBP), AstraZeneca (+ 0.97 Prozent auf 108.76 GBP) und Rolls-Royce (+ 0.96 Prozent auf 3.08 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil B&M European Value Retail SA Reg (-2.17 Prozent auf 5.50 GBP), Rio Tinto (-1.09 Prozent auf 56.23 GBP), Kingfisher (-1.08 Prozent auf 2.29 GBP), Intermediate Capital Group (-1.03 Prozent auf 15.92 GBP) und Unite Group (-0.86 Prozent auf 10.37 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’190’520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 194.162 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Vodafone Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch