Optimismus in London: FTSE 100 steigt am Mittag

Um 12:09 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.19 Prozent auf 8’679.83 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.749 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 8’663.80 Punkten in den Handel, nach 8’663.80 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8’699.95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’656.39 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0.382 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8’731.46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8’136.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2024, stand der FTSE 100 bei 7’930.96 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5.08 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’908.82 Punkten. Bei 8’160.60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 16.17 Prozent auf 2.90 GBP), Marks Spencer (+ 2.47 Prozent auf 3.41 GBP), Hiscox (+ 2.22 Prozent auf 11.97 GBP), Rentokil Initial (+ 1.69 Prozent auf 3.55 GBP) und Prudential (+ 1.39 Prozent auf 8.38 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Admiral Group (-2.55 Prozent auf 28.18 GBP), Smiths (-1.44 Prozent auf 19.91 GBP), Standard Chartered (-1.29 Prozent auf 11.83 GBP), Schroders (-0.86 Prozent auf 3.79 GBP) und Antofagasta (-0.86 Prozent auf 19.10 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 12’975’564 Aktien gehandelt. Die Unilever-Aktie weist im FTSE 100 mit 212.913 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.55 erwartet. Mit 10.93 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der B&M European Value Retail SA Reg-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch