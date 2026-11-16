Optimismus in London: FTSE 100 mittags mit Zuschlägen

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0.28 Prozent auf 10’933.50 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.313 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.003 Prozent auf 10’902.93 Punkte an der Kurstafel, nach 10’902.56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’899.16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’940.76 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Stand von 10’881.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’750.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der FTSE 100 mit 9’698.37 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9.87 Prozent aufwärts. Bei 10’989.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Babcock International (+ 2.91 Prozent auf 10.18 GBP), BAE Systems (+ 2.62 Prozent auf 19.36 GBP), Melrose Industries (+ 2.07 Prozent auf 4.94 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1.93 Prozent auf 43.20 GBP) und Croda International (+ 1.73 Prozent auf 38.27 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Centrica (-2.21 Prozent auf 1.57 GBP), Legal General (-1.94 Prozent auf 3.09 GBP), Anglo American (-1.38 Prozent auf 37.13 GBP), Barratt Developments (-1.28 Prozent auf 3.24 GBP) und Rio Tinto (-1.18 Prozent auf 62.22 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 11’311’119 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 277.916 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14.84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch