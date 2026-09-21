Optimismus in London: FTSE 100 mittags im Plus

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.91 Prozent fester bei 10’756.49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.182 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent tiefer bei 10’659.09 Punkten, nach 10’659.13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’656.70 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’756.90 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’816.56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’363.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’216.67 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8.09 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 4.18 Prozent auf 38.10 GBP), Anglo American (+ 3.87 Prozent auf 41.08 GBP), Halma (+ 3.27 Prozent auf 36.04 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2.98 Prozent auf 47.02 EUR) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2.97 Prozent auf 71.10 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Airtel Africa (-3.70 Prozent auf 3.05 GBP), Ithaca Energy (-1.94 Prozent auf 2.90 GBP), Barratt Developments (-1.85 Prozent auf 3.00 GBP), BP (-0.98 Prozent auf 5.53 GBP) und J Sainsbury (-0.36 Prozent auf 3.34 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 7’841’047 Aktien gehandelt. Mit 302.382 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch