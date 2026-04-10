Optimismus in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 15:39 Uhr via LSE 0.16 Prozent stärker bei 10’620.96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.020 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent fester bei 10’603.55 Punkten, nach 10’603.48 Punkten am Vortag.

Bei 10’576.01 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10’657.56 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1.77 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’412.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der FTSE 100 10’124.60 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7’913.25 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.73 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’934.94 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit ConvaTec (+ 6.61 Prozent auf 2.39 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3.62 Prozent auf 45.52 GBP), WPP 2012 (+ 3.00 Prozent auf 2.52 GBP), Kingfisher (+ 3.00 Prozent auf 3.09 GBP) und Burberry (+ 2.79 Prozent auf 11.65 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil BAE Systems (-2.67 Prozent auf 22.09 GBP), Ocado Group (-2.66 Prozent auf 1.87 GBP), Compass Group (-1.66 Prozent auf 27.63 USD), BP (-1.55 Prozent auf 5.72 GBP) und Centrica (-1.55 Prozent auf 2.10 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 39’881’608 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270.955 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.92 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch