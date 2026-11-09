Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’946 1.0%  SPI 21’033 1.0%  Dow 52’396 2.2%  DAX 26’267 1.7%  Euro 0.9194 0.6%  EStoxx50 6’290 1.9%  Gold 4’105 0.9%  Bitcoin 61’314 0.0%  Dollar 0.8207 0.1%  Öl 93.8 -4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Jahresendrally oder Januar-Effekt: Was die Statistik über den Einstieg am Aktienmarkt verrät
Novartis-Aktie fester: FDA führt nach Tumorfällen Untersuchung über Risiko bei Zolgensma-Gentherapie durch
Milliarden-Deal: Airbus und Thales punkten bei französischer Regierung - Aktien im Fokus
Suche...
Plus500 Depot

FTSE 100 998185 / GB0001383545

10’782.87
Pkt
108.93
Pkt
1.02 %
17:35:30
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Index-Bewegung 09.11.2026 17:58:15

Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Der FTSE 100 gewann am Montag an Wert.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsende um 1.02 Prozent stärker bei 10’782.87 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.246 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’673.36 Zählern und damit 0.005 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10’673.94 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’785.24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’654.32 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 10’552.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 10’901.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 9’682.57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.36 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 6.17 Prozent auf 33.05 GBP), Anglo American (+ 5.21 Prozent auf 38.94 GBP), Fresnillo (+ 4.97 Prozent auf 26.38 GBP), Babcock International (+ 4.77 Prozent auf 10.55 GBP) und Rolls-Royce (+ 4.71 Prozent auf 13.21 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Imperial Brands (-2.49 Prozent auf 28.99 GBP), Haleon (-2.39 Prozent auf 3.31 GBP), Whitbread (-2.26 Prozent auf 27.63 GBP), BAT (-1.97 Prozent auf 44.77 GBP) und Smith Nephew (-1.77 Prozent auf 11.41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 104’977’145 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 267.925 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS DAX dreht nach oben – KI-Aktien brechen ein! Kommt jetzt die Trendwende?
14:53 Industrie zwischen Aufschwung und Transformation
09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’514.18 20.00 SDBS8U
Short 15’828.38 13.96 SJBCNU
Short 16’467.49 8.68 S4BMDU
SMI-Kurs: 14’946.15 09.11.2026 17:31:02
Long 14’307.28 19.86 SN2OBU
Long 13’967.06 13.70 SPBJ7U
Long 13’386.44 8.97 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Rückschlag für die SpaceX-Aktie: Kurs rutscht zeitweise unter den Ausgabepreis – Binance-Chef bleibt bullish
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’782.87 1.02%