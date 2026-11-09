Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsende um 1.02 Prozent stärker bei 10’782.87 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.246 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’673.36 Zählern und damit 0.005 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10’673.94 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’785.24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’654.32 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 10’552.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 10’901.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 9’682.57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.36 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 6.17 Prozent auf 33.05 GBP), Anglo American (+ 5.21 Prozent auf 38.94 GBP), Fresnillo (+ 4.97 Prozent auf 26.38 GBP), Babcock International (+ 4.77 Prozent auf 10.55 GBP) und Rolls-Royce (+ 4.71 Prozent auf 13.21 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Imperial Brands (-2.49 Prozent auf 28.99 GBP), Haleon (-2.39 Prozent auf 3.31 GBP), Whitbread (-2.26 Prozent auf 27.63 GBP), BAT (-1.97 Prozent auf 44.77 GBP) und Smith Nephew (-1.77 Prozent auf 11.41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 104’977’145 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 267.925 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch