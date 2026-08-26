Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen

Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0.17 Prozent auf 10’904.33 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3.249 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 10’886.20 Punkte an der Kurstafel, nach 10’886.16 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’855.62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’909.03 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0.814 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 10’736.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’491.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’265.80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9.58 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell IG Group (+ 3.47 Prozent auf 14.03 GBP), Antofagasta (+ 2.89 Prozent auf 41.25 GBP), Diploma (+ 2.56 Prozent auf 74.15 GBP), JD Sports Fashion (+ 2.13 Prozent auf 0.87 GBP) und Halma (+ 2.13 Prozent auf 36.52 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Sage (-3.08 Prozent auf 10.71 GBP), 3i (-2.03 Prozent auf 28.45 GBP), AstraZeneca (-1.91 Prozent auf 122.38 GBP), BP (-1.53 Prozent auf 5.21 GBP) und Compass Group (-1.46 Prozent auf 30.35 USD).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 16’755’976 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306.655 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch