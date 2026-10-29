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29.10.2026 09:28:20
Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus
Der TecDAX bleibt auch am Donnerstagmorgen auf Erholungskurs.
Um 09:11 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0.18 Prozent auf 4’122.90 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 580.259 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.159 Prozent auf 4’122.16 Punkte an der Kurstafel, nach 4’115.60 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4’108.96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’129.39 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 2.50 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 4’003.10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’845.33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’672.18 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.76 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 2.76 Prozent auf 32.34 EUR), HENSOLDT (+ 2.37 Prozent auf 88.08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.99 Prozent auf 25.64 EUR), Nemetschek SE (+ 0.75 Prozent auf 73.50 EUR) und freenet (+ 0.54 Prozent auf 22.52 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.23 Prozent auf 28.20 EUR), OHB SE (-3.08 Prozent auf 252.00 EUR), JENOPTIK (-2.45 Prozent auf 39.84 EUR), TeamViewer (-1.53 Prozent auf 7.40 EUR) und Drägerwerk (-1.15 Prozent auf 103.40 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 638’656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 238.444 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.43 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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