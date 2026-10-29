Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Um 09:11 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0.18 Prozent auf 4’122.90 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 580.259 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.159 Prozent auf 4’122.16 Punkte an der Kurstafel, nach 4’115.60 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4’108.96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’129.39 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 2.50 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 4’003.10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’845.33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’672.18 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.76 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 2.76 Prozent auf 32.34 EUR), HENSOLDT (+ 2.37 Prozent auf 88.08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.99 Prozent auf 25.64 EUR), Nemetschek SE (+ 0.75 Prozent auf 73.50 EUR) und freenet (+ 0.54 Prozent auf 22.52 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.23 Prozent auf 28.20 EUR), OHB SE (-3.08 Prozent auf 252.00 EUR), JENOPTIK (-2.45 Prozent auf 39.84 EUR), TeamViewer (-1.53 Prozent auf 7.40 EUR) und Drägerwerk (-1.15 Prozent auf 103.40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 638’656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 238.444 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.43 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch