Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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25.08.2026 15:58:12
Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne
Der TecDAX zeigt sich aktuell wenig verändert.
Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.11 Prozent auf 4’053.86 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 572.169 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.186 Prozent auf 4’056.75 Punkte an der Kurstafel, nach 4’049.23 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 4’044.37 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’073.13 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 3’769.97 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 25.05.2026, mit 4’096.49 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’768.87 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 11.85 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 2.67 Prozent auf 39.24 EUR), PVA TePla (+ 2.23 Prozent auf 29.32 EUR), Ottobock (+ 2.02 Prozent auf 60.70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.95 Prozent auf 135.60 EUR) und Infineon (+ 1.79 Prozent auf 55.13 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Siemens Healthineers (-1.54 Prozent auf 39.77 EUR), EVOTEC SE (-0.79 Prozent auf 3.25 EUR), SAP SE (-0.59 Prozent auf 186.10 EUR), Deutsche Telekom (-0.52 Prozent auf 28.92 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0.50 Prozent auf 32.14 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’307’723 Aktien gehandelt. Mit 217.128 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.40 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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