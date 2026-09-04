Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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04.09.2026 09:28:15
Optimismus in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am fünften Tag der Woche.
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.45 Prozent höher bei 4’045.50 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 559.304 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.330 Prozent auf 4’040.71 Punkte an der Kurstafel, nach 4’027.43 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’035.36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’048.72 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1.32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der TecDAX bei 3’981.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’208.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der TecDAX noch bei 3’623.61 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11.62 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 3.89 Prozent auf 61.40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.88 Prozent auf 70.90 EUR), PVA TePla (+ 2.90 Prozent auf 30.48 EUR), JENOPTIK (+ 1.99 Prozent auf 39.88 EUR) und Siltronic (+ 1.93 Prozent auf 76.55 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nemetschek SE (-0.89 Prozent auf 66.65 EUR), Deutsche Telekom (-0.83 Prozent auf 28.51 EUR), Nordex (-0.65 Prozent auf 36.60 EUR), SMA Solar (-0.35 Prozent auf 57.15 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0.33 Prozent auf 29.86 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 250’135 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 209.418 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.95 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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