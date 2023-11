Optimismus in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.58 Prozent stärker bei 2’931.80 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 427.014 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.236 Prozent stärker bei 2’921.88 Punkten in den Handel, nach 2’914.99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 2’933.24 Punkte, das Tagestief hingegen 2’917.80 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 3.56 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 03.10.2023, einen Wert von 2’963.82 Punkten auf. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 03.08.2023, bei 3’197.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der TecDAX einen Wert von 2’799.45 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 0.868 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’350.46 Punkten. 2’788.38 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 6.07 Prozent auf 20.96 EUR), ADTRAN (+ 4.32 Prozent auf 7.01 USD), Siemens Healthineers (+ 3.57 Prozent auf 49.08 EUR), SMA Solar (+ 3.56 Prozent auf 55.30 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.69 Prozent auf 33.16 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-1.07 Prozent auf 68.60 EUR), TeamViewer (-1.04 Prozent auf 14.26 EUR), MorphoSys (-1.04 Prozent auf 29.63 EUR), Sartorius vz (-0.93 Prozent auf 246.20 EUR) und SAP SE (-0.86 Prozent auf 129.00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 234’068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 149.511 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im TecDAX präsentiert die SMA Solar-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11.04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

