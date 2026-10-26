Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün

Schlussendlich sprang der TecDAX im XETRA-Handel um 0.92 Prozent auf 4’061.18 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 574.910 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.050 Prozent auf 4’022.27 Punkte an der Kurstafel, nach 4’024.30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 4’071.30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’009.38 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’975.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 3’769.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’727.54 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.05 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 8.71 Prozent auf 94.90 EUR), OHB SE (+ 8.70 Prozent auf 225.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.46 Prozent auf 52.35 EUR), Siltronic (+ 5.36 Prozent auf 59.00 EUR) und PVA TePla (+ 4.49 Prozent auf 29.32 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-1.85 Prozent auf 74.30 EUR), Deutsche Telekom (-1.46 Prozent auf 24.98 EUR), Eckert Ziegler (-1.45 Prozent auf 12.88 EUR), freenet (-1.39 Prozent auf 22.64 EUR) und SAP SE (-1.00 Prozent auf 212.25 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 7’630’255 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 242.056 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch