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16.10.2026 17:58:21
Optimismus in Frankfurt: SDAX schliesst im Plus
Der SDAX verzeichnete letztendlich Kursanstiege.
Der SDAX gewann im XETRA-Handel zum Handelsende 1.41 Prozent auf 18’206.26 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 91.083 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0.568 Prozent stärker bei 18’055.72 Punkten, nach 17’953.80 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’380.40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’047.70 Punkten lag.
SDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0.346 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 16.09.2026, mit 18’166.95 Punkten bewertet. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 18’329.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 17’017.88 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4.90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 16.56 Prozent auf 29.84 EUR), OHB SE (+ 12.97 Prozent auf 191.60 EUR), Deutsche Euroshop (+ 12.40 Prozent auf 16.86 EUR), Hypoport SE (+ 6.56 Prozent auf 77.95 EUR) und Vincorion (+ 4.84 Prozent auf 19.50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil GFT SE (-1.45 Prozent auf 27.20 EUR), Mutares (-1.42 Prozent auf 24.35 EUR), Basler (-1.18 Prozent auf 21.00 EUR), LPKF Laser Electronics (-0.83 Prozent auf 12.00 EUR) und INDUS (-0.79 Prozent auf 37.60 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’497’551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5.023 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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