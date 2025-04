Optimismus in Frankfurt: SDAX legt zum Start zu

Am Montag steht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0.22 Prozent im Plus bei 15’667.29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 84.600 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.298 Prozent auf 15’680.08 Punkte an der Kurstafel, nach 15’633.42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15’660.29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15’697.93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 28.03.2025, wies der SDAX einen Stand von 15’624.22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.01.2025, lag der SDAX-Kurs bei 14’367.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der SDAX mit 14’256.34 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12.82 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16’693.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 2.78 Prozent auf 39.16 EUR), STRATEC SE (+ 2.58 Prozent auf 25.85 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.06 Prozent auf 10.17 EUR), NORMA Group SE (+ 1.95 Prozent auf 11.50 EUR) und Mutares (+ 1.69 Prozent auf 36.20 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Nagarro SE (-14.34 Prozent auf 57.35 EUR), Ceconomy St (-3.08 Prozent auf 3.15 EUR), Drägerwerk (-1.48 Prozent auf 60.10 EUR), Deutsche Beteiligungs (-0.80 Prozent auf 24.70 EUR) und KWS SAAT SE (-0.73 Prozent auf 54.40 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Ceconomy St-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 127’760 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von IONOS mit 4.088 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.44 erwartet. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

