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Kursverlauf 02.11.2026 12:26:34

Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain

Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain

Der SDAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Heidelberger Druckmaschinen
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Am Montag notiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.77 Prozent fester bei 18’195.80 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90.364 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.080 Prozent stärker bei 18’070.54 Punkten, nach 18’056.13 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’061.63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18’216.57 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX lag vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 18’194.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’302.79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16’731.99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5.46 Prozent auf 73.40 EUR), Mutares (+ 4.39 Prozent auf 27.35 EUR), HelloFresh (+ 4.01 Prozent auf 2.80 EUR), OHB SE (+ 3.57 Prozent auf 232.00 EUR) und Basler (+ 3.08 Prozent auf 23.40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-3.14 Prozent auf 1.11 EUR), TeamViewer (-2.74 Prozent auf 7.11 EUR), Hypoport SE (-1.47 Prozent auf 80.30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.36 Prozent auf 27.50 EUR) und Adtran Networks SE (-0.90 Prozent auf 21.90 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 416’686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.097 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.31 zu Buche schlagen. Mit 8.67 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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