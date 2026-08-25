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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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Index-Performance 25.08.2026 12:26:12

Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün

Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Elmos Semiconductor
127.90 CHF 2.42%
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Um 12:08 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 1.07 Prozent auf 32’374.49 Punkte an. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 355.475 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.439 Prozent höher bei 32’172.11 Punkten in den Handel, nach 32’031.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’093.51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’402.67 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’965.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32’807.90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der MDAX bei 31’073.13 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.50 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit DEUTZ (+ 10.53 Prozent auf 11.44 EUR), KION GROUP (+ 5.64 Prozent auf 42.55 EUR), JENOPTIK (+ 2.93 Prozent auf 39.34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.82 Prozent auf 71.00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.56 Prozent auf 136.40 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil CTS Eventim (-1.15 Prozent auf 60.10 EUR), Porsche Automobil (-1.05 Prozent auf 27.41 EUR), Porsche vz (-0.91 Prozent auf 43.70 EUR), Evonik (-0.80 Prozent auf 18.65 EUR) und WACKER CHEMIE (-0.70 Prozent auf 92.45 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’648’067 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 39.597 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.40 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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