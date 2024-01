Optimismus in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Um 12:09 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0.70 Prozent auf 25’427.29 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 244.623 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.335 Prozent höher bei 25’334.56 Punkten, nach 25’250.06 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25’427.95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’234.18 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 3.24 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 18.12.2023, bei 26’904.30 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 24’702.33 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 28’819.29 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 5.26 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’272.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25’075.79 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 3.38 Prozent auf 27.56 EUR), Delivery Hero (+ 2.60 Prozent auf 22.09 EUR), Aroundtown SA (+ 2.49 Prozent auf 2.14 EUR), SMA Solar (+ 2.32 Prozent auf 46.66 EUR) und Bechtle (+ 2.22 Prozent auf 46.03 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Telefonica Deutschland (-4.21 Prozent auf 2.25 EUR), TeamViewer (-3.82 Prozent auf 12.98 EUR), HelloFresh (-2.49 Prozent auf 12.15 EUR), PUMA SE (-0.83 Prozent auf 43.13 EUR) und CTS Eventim (-0.58 Prozent auf 59.60 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’023’580 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 16.772 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch